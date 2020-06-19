Еще несколько корпусов ЖК «Спасский мост» скоро введут в эксплуатацию

Так, ключи от своих квартир начали получать дольщики ЖК «Спасский мост» в Красногорске. Напомним, 16 марта 2020 года были введены в эксплуатацию корпуса 9 и 10.1 ЖК «Спасский мост». Тогда были восстановлены права 754 граждан, выдача ключей дольщикам введенных корпусов началась 30 марта, но была приостановлена в связи с ограничительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

В первой волне ключи успели получить ключи дольщики 120 квартир, оставшиеся более 600 дольщиков начали получать ключи после снятия ограничительных мер.

Отметим, корпуса 10.2, 11.1. и 11.2 в настоящий момент не введены в эксплуатацию.

По корпусам 11.1. и 11.2 Глагосстройнадзором Подмосковья выдано заключение о соответствии, ведется подготовка документов для ввода дома в эксплуатацию. Региональными Министерством жилищной политики, Минэнерго, администрацией Красногорска и застройщиком проводятся переговоры с собственником котельной АО «Восточные коммунальные системы» о присоединении корпусов к теплоснабжению.

В секции 10.2 завершается отделка мест общего пользования, благоустройство территории. Работы на объекте были возобновлены после 18 мая 2020 года.