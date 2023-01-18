Подмосковье 18 января 2023, 23:45 Еще несколько категорий жителей Подмосковья смогут подключать газ на льготных условиях в 2023 году

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В Московской области еще несколько категорий жителей смогут рассчитывать на льготное подключение к газу с 2023 года. Особые условия распространяются теперь на многодетные семьи, имеющие более трех детей, и на семьи участников СВО.

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Соответствующие изменения в закон внесла Мособлдума.

Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.

Помимо расширения списка льготных категорий, увеличен минимальный критерий по доходу для предоставления дополнительной меры поддержки — с одной до полутора величин прожиточного минимума.

Заявки на подключение на специальных условиях подали более 1,1 тысячи жителей Подмосковья.

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