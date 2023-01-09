Подмосковье 09 января 2023, 14:39 Еще двух подрядчиков Подмосковья внесли в реестр недобросовестных в 2022 году

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Еще двух подрядчиков внести в реестр недобросовестных в Подмосковье в 2022 году. Контракты с ними расторгнул Комлесхоз региона, рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

Недобросовестными признали ООО «Грифон Сити» — за невыполнение работ по борьбе с борщевиком сосновского и ИП Лютиков Максим Андреевич — за невыполнение работ по воспроизводству лесов в Ступине.

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«Они внесены в Реестр недобросовестных поставщиков и лишены возможности участвовать в закупочной деятельности сроком на два года», — сказал Георгий Филимонов.

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Председатель Комлесхоза Олег Баженов добавил, что всего в прошлом году ведомство заключило 110 госконтрактов. Штрафы на общую сумма 3,9 миллиона рубле получил 21 подрядчик.

«Закон о госзакупках детально регулирует отношения, связанные с заключением и исполнением контрактов», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу органов власти позволит Подмосковья сэкономить миллиарды рублей. По словам губернатора, во всех сферах важно искать то, что безвозвратно забирает ресурсы, чтобы работать более эффективно. Особенно это важно в социальной сфере — спорте, образовании, здравоохранении.