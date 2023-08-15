Подмосковье 15 августа 2023, 17:27 Еще двух незаконных перевозчиков мусора выявили в Солнечногорске Unsplash

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Рейд по выявлению незаконных перевозчиков мусора прошел в Солнечногорске. Двух недобросовестных предпринимателей задержали в ходе контрольной закупки. Теперь их привлекут к административной ответственности.

Сотрудники управления ЖКХ и управления территориальной безопасности через сайт бесплатных объявлений заказали машину для вывоза отходов с территории микрорайона Выстрел. Автомобиль выгрузил мусор на контейнерной площадке на 2-й Овражной улице в Клину. Незаконную выгрузку мусора пресекли сотрудники полиции.

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Другого перевозчика после вывоза отходов с территории микрорайона Тимоново задержали в Химках. В настоящий момент автомобиль изъят и находится на штрафстоянке, ведется проверка.

«Совместно с органами полиции привлекаем к ответственности нерадивых перевозчиков строительного мусора, которые вместо специальных полигонов везут его на ближайшие контейнерные площадки либо в лес», — отметил первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Артем Попов.

Напомним, что за несанкционированную перевозку и сброс строительных отходов предусмотрена административная ответственность для юридических лиц в виде штрафа от 100 до 250 тысяч рублей. Солнечногорцы, ставшие свидетелями незаконной выгрузки мусора, могут позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе появились мобильные бригады для ремонта детских площадок. По его словам, нововведение ускорит благоустройство дворов.

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