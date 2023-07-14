Подмосковье 14 июля 2023, 16:28 Еще двое тренеров из Химок получили льготные сертификаты на социальную ипотеку Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Тренер по единоборствам и инструктор адаптивной физкультуры из Химок смогут приобрести жилье по программе социальной ипотеки. Они получили льготные сертификаты на торжественной церемонии в Доме правительства Московской области.

Пресс-служба администрации городского округа Химки сообщила, что сертификаты получили тренер спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Нарт Цамакаев и наставница училища олимпийского резерва № 3, инструктор адаптивной физкультуры Елена Иванова.

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«Тренер — это первый человек, которого встречают на своем спортивном пути наши будущие чемпионы. От вас зависит то, захочет ли ребенок дальше заниматься спортом. Надеемся, что новые условия помогут вам жить дальше в комфорте и успешно тренировать наших детишек», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Нарт Цамакаев родился в Кабардино-Балкарии и переехал в Московскую область в 2021 году. Среди его воспитанников — кандидаты и мастера спорта России, члены сборных региона и страны.

«Приятно, что многолетний упорный труд в качестве тренера не остался без внимания. Мы, наставники, делаем все, чтобы достойно представлять наш регион на межрегиональных и всероссийских соревнованиях! Надеемся, в скором времени мы вернемся к участию в международных стартах, где с гордостью подтвердим наше лидерство», — поделился тренер.

Елена Иванова, будучи мастером спорта по настольному теннису, прошла обучение на инструктора адаптивной физкультуры и работала в паралимпийской сборной России. Сейчас она работает в училище олимпийского резерва № 3 в Химках.

«Благодаря сертификату рассматриваем варианты квартир в Химках — поближе к работе», — рассказала Елена.

Более 60 тренеров уже стали участниками программы социальной ипотеки за шесть лет. Регион оплатил им половину стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Также в течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а сами специалисты платят только проценты по кредиту.

Напомним, в начале июля 12 сертификатов также получили сотрудники научно-производственного объединения имени Лавочкина и «Энергомаш».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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