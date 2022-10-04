Еще двое сирот в Одинцове получили квартиры | 360°

Все новости

Происшествия

04 октября 2022, 22:14

Дмитрий Гордон подрался с прохожим

Криминал

04 октября 2022, 22:09

Подростка заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки в Петербурге

Реклама

Общество

04 октября 2022, 22:07

Семьи мобилизованных в Нижегородской области смогут не платить за детские сады

Происшествия

04 октября 2022, 22:07

Полицейские задержали браконьера, истребившего животных на 1,2 млн рублей в Челябинской области

Криминал

04 октября 2022, 22:07

Полицейские задержали домработницу по подозрению в краже у работодателей в Екатеринбурге

Общество

04 октября 2022, 22:07

Россияне выразили готовность приютить у себя питомцев мобилизованных соотечественников

Общество

04 октября 2022, 22:07

Компания Isuzu Motors рассматривает возможность продолжить деятельность в России

Происшествия

04 октября 2022, 22:06

Женщина погибла при пожаре в Тюменской области

Криминал

04 октября 2022, 22:06

Три уголовных дела завели на мужчину за изготовление наркотиков в Челябинской области

Подмосковье

04 октября 2022, 21:04

Еще двое сирот в Одинцове получили квартиры

Читать 360tv в

Еще двум детям-сиротам в Одинцове вручили ключи от квартир. Новоселами в городском округе стали Амина и Ульяна.

«У нас реализовывается программа Губернатора. Мы каждый год вручаем большое количество квартир. Детям, которые достигли 18 летнего возраста», — рассказал Андрей Иванов, глава Одинцовского городского округа.

Реклама

В квартирах, которые находятся в жилом комплексе «Высокие Жаворонки», уже сделан улучшенный ремонт, там установили все необходимое оборудование.

Реклама

В Одинцове за последние восемь лет жилье по губернаторской программе получили 166 детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. До конца этого года ожидается, что еще 11 ребят получат ключи от собственного жилья.

Одинцово

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама