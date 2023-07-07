Подмосковье 07 июля 2023, 11:25 Еще двое сирот получили жилье в Воскресенске

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Двое сирот получили жилье в Воскресенске. Предоставленные администрацией округа квартиры уже отремонтированы и находятся в черте города.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин вручил ключи Никите Шамонову и Варваре Фирсовой.

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«От себя лично и от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева хочу вас поздравить с получением квартиры, вручить вам ключи, договор и, естественно, подарок», — сказал глава.

Никита в этом году поступает в колледж на повара–кондитера. Парень уже оценил новую кухню и ремонт в квартире. Варваре на новом месте также понравилось буквально все — от свежего ремонта до микрорайона, в котором администрация смогла приобрести для нее жилье.

С этого года у сирот появился выбор — получить квартиру или жилищный сертификат для самостоятельного приобретения жилья. Никита и Варвара предпочли традиционную меру поддержки.

«Они получили квартиры, предоставленные им администрацией округа, с замечательным ремонтом, в городской черте. Обязательно смотрим, какая инфраструктура, чтобы была доступность транспорта, чтобы само помещение находилось в многоквартирном доме благоустроенном», — поделилась заведующая отделом окружного управления социального развития № 10 по городскому округу Воскресенск Ирина Епихина.

Сегодня Подмосковье остается лидером по обеспечению жильем сирот. С начала действия программы более семи тысяч человек получили свои квадратные метры.

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