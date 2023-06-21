Подмосковье 21 июня 2023, 10:21 Еще двое сирот обеспечили жильем в Истре

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Еще двое сирот из Истры получили ключи от собственного жилья. Всего в этом году 14 детей, оставшихся без попечения родителей, будут обеспечены квартирами.

Владислав несколько лет назад остался без попечения родителей и стал жить с бабушкой. В свободное время парень любит путешествовать. Стену в новой квартире он хочет украсить фотографиями со своих горных восхождений.

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Ключи от квартиры Владиславу вручила глава городского округа Истра Татьяна Витушева. Также получил ключи и еще один ребенок оставшийся без попечения родителей — Роман Вторушин.

«Вообще не все регионы нашей страны имеют такую возможность именно к 18-летию выдавать отдельное жилье. А все-таки отдельное жилье — это <…> очень хорошее подспорье для вашей дальнейшей жизни», — отметила Татьяна Витушева.

В выданных квартирах уже сделан ремонт и есть все необходимое для жизни.

«Квартира полностью понравилась. <…> Мебель пока еще закупается, планы есть. Самое удивительное, что там два балкона», — поделился Роман.

В этом году 14 детей, оставшихся без попечения родителей, будут обеспечены своим отдельным жильем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел новую выплату для семей с детьми-инвалидами в регионе.

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