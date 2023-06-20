Подмосковье 20 июня 2023, 09:22 Еще двое сирот из Воскресенска приобрели жилье по льготному сертификату

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Еще двое сирот из Воскресенска воспользовались жилищным сертификатом и купили квартиры. С его помощью приобрести жилье можно в любом округе Подмосковья.

Анастасия Скударева воспользовалась новой мерой поддержки для детей-сирот и стала первой, кто реализовал жилищный сертификат в городском округе Воскресенск. Поздравить ее с новосельем пришел глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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«Спасибо администрации за то, что сопровождали, всегда были рядом и поддерживали на этом трудном пути. И, конечно же, опеку, которая всегда была на созвоне, всегда была готова нам помочь в любой ситуации. Мы одни не оставались», — сказала Анастасия.

В поисках той самой квартиры Анастасии помогала ее родная тетя Оксана. Вместе они пересмотрели десятки вариантов в разных микрорайонах города. В итоге Анастасия приобрела квартиру в новостройке со свежим ремонтом и развитой инфраструктурой — во дворе есть парковка, детская площадка, в шаговой доступности музыкальная школа, детский сад, магазины.

А воскресенец Артем Воронцов выбрал квартиру в поселке Октябрьский в городском округе Люберцы. Он поблагодарил администрацию Воскресенска и опеку за помощь в поиске квартиры, а также губернатора Московской области Андрея Воробьева за возможность реализовать жилищный сертификат.

Сегодня у детей-сирот остается выбор — получить жилищный сертификат и самостоятельно выбрать квартиру, либо получить жилье от муниципалитета, как это было раньше.

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