Подмосковье 12 мая 2023, 09:54 Еще двое сирот из Пушкино получили сертификаты на приобретение жилья

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Двое сирот из Пушкинского округа получили сертификаты на приобретение жилья. Девушки смогут сами выбрать подходящую квартиру или дом на сумму до пяти миллионов рублей.

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вручил сертификаты на приобретение жилья Марине Бибичевой и Анне Рябчиковой. Реализовать их необходимо в течение четырех месяцев.

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«Наше государство дает на сегодняшний момент возможность <…> не только реализовать свои права на приобретение жилья, но еще и выбрать его. Здесь у молодого человека имеется возможность подыскать тот вариант, который интересен», — отметил Максим Красноцветов.

Глава округа подчеркнул, что благодаря поддержке правительства региона и губернатора Московской области Андрея Воробьева в этом году жилье получат 33 ребенка, оставшихся без попечения родителей.

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