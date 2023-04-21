Подмосковье 21 апреля 2023, 10:33 Еще двое сирот из Дубны получили квартиры по государственной программе

Читать 360tv в

Еще двое сирот из Дубны теперь обеспечены жильем. Достигнув совершеннолетия, они стали участниками программы «Жилище» и получили ключи от собственных квартир.

Обе квартиры отвечают всем требованиям закона: со свежим ремонтом, плитой, сантехникой, площадью не меньше 27 метров.

Реклама

«Полностью бюджетные средства были вложены, бюджеты всех уровней — и федеральный, и областной, и муниципальный. Квартиры с очень приличным ремонтом, ребята довольны», — сказал глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

Поздравить Михаила Бурмакина, одного из новоселов, пришли глава округа, прокурор города и сотрудники окружного управления соцзащиты. Молодой человек остался без попечения родителей, в январе ему исполнилось 18 лет. Сейчас он получает образование в соседнем городе, а после учебы планирует работать в Дубне.

«Я учусь в Дмитровском техникуме в рабочем поселке Запрудня. Хочу закончить образование и получить вторую специальность. Потом уже хочу вернуться и работать в Дубне», — рассказал Михаил.

Еще шесть сирот и жителей Дубны, оставшихся без попечения родителей, смогут отпраздновать новоселье в 2024 году благодаря государственной программе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».