Подмосковье 28 ноября 2023, 13:56 Еще двое работников культуры из Подмосковья получили награды президента Unsplash

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Указом президента России Владимира Путина двое деятелей культуры Подмосковья удостоены высоких государственных наград и почетных званий. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Министерство культуры и туризма МО Ольга Алешина

Педагог Московского областного базового музыкального колледжа имени Скрябина Ольга Алешина получила медаль «За труды в культуре и искусстве». Специалист совмещает преподавательство с исполнительской и концертмейстерской деятельностью. Имеет множество наград за успехи в области культуры и искусства, а также за воспитание молодых музыкантов. В своем колледже трудится на должности заведующей предметно-цикловой комиссией «Специальное фортепиано».

Пресс-служба министерства культуры Московской области

Артист-кукловод Мытищинского театра кукол «Огниво» Александр Едуков указом президента получил почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Говоря о своей службе в театре, специалист подчеркивает, что работать для детей не так просто. Ребенка не обманешь: если ему спектакль не понравился, он начинает отвлекаться на какие-то самые простые вещи, разговаривать. Взрослый, в силу своей интеллигентности, все же досмотрит спектакль до конца, а ребенок — нет.

Александр Едуков является лауреатом международного театрального фестиваля «Золотой конек» и заслуженным артистом Московской области.

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