Еще двое фермеров из Орехово-Зуева получили землю для развития сельского хозяйства

В Орехово-Зуеве еще двум фермерам предоставили земельные участки сельскохозяйственного назначения. Их общая площадь составила порядка 85 гектаров. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

«Еще два сельхозпроизводителя, принимающие участие в государственной программе, получили земельные участки для развития сельского хозяйства. Оба фермера из Орехово-Зуева. Общая площадь предоставленных участков составляет более 85 гектаров. Всего же в этом году по госпрограмме землю в аренду общей площадью порядка 1 тысячи гектаров получили 15 подмосковных фермеров», — рассказала Анна Кротова.

Главе фермерского хозяйства Олегу Мостовому предоставили земельный участок площадью порядка 24,2 гектара. Также землю получило КФХ «Решетников» получил под развитие сельского хозяйства 60,9 гектара. Каждый год на территории Подмосковья открываются все новые фермерские хозяйства. Некоторые из них получают меры господдержки.

Среди хозяйств есть те, которые занимаются животноводством, растениеводством, пчеловодством, производством кормов. Сейчас в Московской области развитие фермерства стало очень актуальным и перспективным направлением. Земельные вопросы в этом играют одну из существенных ролей.

Оба фермерских хозяйства работают на территории городского округа около трех лет, земельные участки планируют использовать под расширение производства кормов для сельскохозяйственных животных.

Ранее стало известно, что новая льготная программа «Земля за 1 рубль» оказалась очень востребованной в Подмосковье. Инвесторы получают по ней участки для развития проектов импортозамещения. Одобрили уже 11 заявок, сообщил губернатор Андрей Воробьев.