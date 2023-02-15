Подмосковье 15 февраля 2023, 11:26 Еще две семьи переселенцев из аварийного жилья получили ключи от новых квартир в Истре

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Переселенцы из аварийного жилья получили ключи от новых квартир в Истре. Семьи Сопруновых и Марченко уже готовятся к переезду.

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Дом семьи Сопруновых сгорел, и семь человек в один момент остались буквально на улице. Они жили в чужих стенах и мечтали о собственном жилье. И наконец желание исполнилось. Они получили ключи от трехкомнатной квартиры, где смогут разместиться все вместе.

«Квартира очень светлая, уютная, с хорошим ремонтом. Нам сразу очень понравилась, и как только предложили, мы сразу согласились. Квартира в том месте, где мы и жили, в Новопетровске, поэтому все звезды сошлись», — рассказала Анна Рябкова.

Супруги Марченко сразу после получения ключей отправились в свою двухкомнатную квартиру. Ремонт там уже сделан, остается только обустроить помещения. Много лет они прожили в 100-летнем бараке. Зимой по квартире ходили одетые, в доме не было фундамента, поэтому крысы легко пробирались внутрь.

«Условия были все на улице, поэтому пришлось все обустраивать самим. Через колодец провели воду, септик какой-то сделали, душевую кабину», — рассказала Светлана Марченко.

В новой квартире супруги Марченко будут жить вместе с сыном.

«Человек счастлив, когда он с радостью идет на работу и с радостью возвращается с нее. Я знаю, что вторая часть этой пословицы в ваших жизнях, к сожалению, долгое время отсутствовала, потому что жили не в тех условиях, в которых обязаны были жить на самом деле», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Всего в этом году 35 человек получат новые квартиры. Расселять аварийное жилье будут силами муниципалитета.

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