Еще две семьи из Донбасса обратились за гражданством РФ в Подольске

Подмосковье развернуло множество программ для беженцев из Донбасса, туда переехали уже сотни людей. Недавно еще две семьи из ЛНР и ДНР подали документы на получение российского гражданства, сейчас все они проживают в Подольске.

Документы подали сразу девять беженцев. Пока все они находятся в пункте временного размещения в Подольске в ДЮОЦ «Мечта». Всего за последнюю неделю за получением российского гражданства обратились 19 жителей ДНР, среди них 11 детей. Специалисты по вопросам миграции работают с каждым отдельно и помогают по всем нюансам оформления.

Напомним, что с 11 июля текущего года вступил в силу новый указ, по которому все граждане ДНР, ЛНР или Украины имеют право приобретать российское гражданство в упрощенном порядке. Теперь им не нужно сначала оформлять временное убежище или разрешение на временное проживание. В качестве документа, подтверждающего право на пребывание на территории РФ, достаточно миграционной карты. Кроме этого, граждане освобождаются от уплаты госпошлины.