Еще две подстанции заработали в Мытищах

Новые трансформаторные подстанции заработали в Мытищах. К новым сетям смогут подсоединиться жители новых построек у Пироговского шоссе и в деревне Челобитьево.

Подстанции мощностью 160 кВА и 630 кВА построили по заявкам потребителей, которые будут жить неподалеку — их дома еще продолжают строить. Также протянули новые линии электропередачи. Это позволит обеспечить электричеством более 250 домов.

Работы проводились по инвестиционной программе «Мособлэнерго». По мнению главы Минэнергетики области Александра Самарина, она позволит повысить надежность работы сетей. Всего до конца года компания обеспечит более 147 МВА трансформаторной мощности в Подмосковье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с главой «Россетей» Андреем Рюминым. Они обсудили развитие сетевого комплекса Подмосковья за счет инвестиций компании.