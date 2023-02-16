Подмосковье 16 февраля 2023, 14:38 Еще две «Парты Героя» установили в лицее № 6 в Воскресенске

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Две «Парты Героя» в память о бывших учениках открыли в лицее № 6 в Воскресенске. В рамках проекта в школах округа устанавливают парты, на которых увековечена история подвигов участников Великой Отечественной войны, Афганского конфликта, событий в Чечне, героев России и бойцов СВО.

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Участие в торжественном мероприятии в лицее № 6 принял временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Одна «Парта Героя» установлена в честь ефрейтора Алексея Григорьевича Ададимова, погибшего при выполнении боевого задания в Кавказском регионе. Вторая — в честь Героя России, заслуженного летчика-испытателя России, полковника в запасе Сергея Леонидовича Богдана.

«В любые времена очень важно хранить память о людях, мужество которых является примером для всех нас. Уверен, что проект поможет школьникам выбрать для себя правильные жизненные ориентиры и истинные примеры для подражания. Мы искренне гордимся нашими земляками!» — сказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Патриотический проект «Парта Героя» реализуют в Воскресенске в рамках федерального партийного проекта «Новая школа» совместно с партией «Единая Россия».

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