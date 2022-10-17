Еще две новостройки поставили на кадастр в Подмосковье | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 13:27 Поделиться Telegram

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Viber Еще две новостройки поставили на кадастр в Подмосковье

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На минувшей недели кадастровый номер получили еще два жилых дома в Подмосковье. Это позволит владельцам квартир оформить права собственности, зарегистрироваться, записать детей в школы и сады и прикрепиться к поликлинике.

Кадастровый номер получил дом в ЖК «Дмитрослав» на 81 квартиру на улице Луговой в Дмитрове, а также пятиэтажка на улице Новой в деревне Демихово в Орехово-Зуеве.

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Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.

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