Подмосковье 23 апреля 2024, 18:53 Еще две «народные тропы» заасфальтируют в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

В городском округе Лобня благоустроят еще две импровизированные «народные тропы». Их превратят в асфальтированные пешеходные дорожки. Начать работы планируется в мае.

Глава Лобни Анна Кротова сообщила в своем Telegram-канале, что специалисты заасфальтируют проход от дворовой территории от дома № 14 по улице Булычева до дома № 4 по улице Текстильная. А также от дворовой территории по улице Циолковского между домами № 7, № 7а, № 9, № 9а до Авиационной улицы, № 8, № 10, № 12.

Реклама

Также по запросам жителей в ближайшее время обустроят «народную тропу» в микрорайоне Луговая.

Напомним, в прошлом году коммунальные службы городского округа заасфальтировали четыре тропинки, соединившие дворовые территории на Спортивной и Силикатной улицах, а также путь вдоль школы № 2 на Окружной.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».