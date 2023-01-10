Подмосковье 10 января 2023, 10:45 Еще две молодые семьи из Можайска получили сертификаты на покупку жилья

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Еще две молодые семьи из Можайска смогут улучшить жилищные условия благодаря сертификатам на социальную выплату. Ее могут получить супруги, а также одинокие матери и отцы младше 35 лет.

Семья Дюндиковых живет в частном доме, который не является их собственностью. У Лалы и Василия двое детей. Заявку на участие в программе «Обеспечение жильем молодых семей» они подали в апреле, а сегодня получили долгожданный сертификат на 3,13 миллиона рублей. Его молодым вручили глава округа Денис Мордвинцев и председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева.

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«До сегодняшнего дня мы не верили, что можем получить данную поддержку от государства. Благодарим всех, кто участвовал в этом процессе. Мы сейчас ищем, думаем. Скорее всего, это будет квартира», — поделились супруги.

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Другой семьей, получившей выплату, стала мать-одиночка Дарья Харькова, которая воспитывает двоих детей.

Принять участие в программе могут супруги, а также одинокие матери и отцы не старше 35 лет. При этом необходимо иметь статус нуждающегося в улучшении жилья и иметь доход, позволяющий приобретать недвижимость и жить в Подмосковье от пяти лет.

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