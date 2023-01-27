Подмосковье 27 января 2023, 16:42 Еще две молодые семьи из Истры получили сертификаты на приобретение жилья

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Январь стал важным месяцем для двух семей из Истры — они получили сертификаты на приобретение жилья. Обе семьи оказались не только молодыми, но и многодетными — в каждой воспитывается по три ребенка.

Семья Скляровых уже приобрела четырехкомнатную квартиру. Полученный сертификат они используют для погашения ипотеки.

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«Мы завтра получаем ключи от квартиры. Уже вступили в собственность и ждем не дождемся переезда. Из двушки переезжаем в четырехкомнатную», — рассказала Татьяна Склярова.

Натия и Илья Морозовы еще только присматривают новую квартиру, но уже выбрали несколько вариантов. Они хотят переехать из Онуфриево в Истру, чтобы их детям было удобно посещать кружки и секции. Сейчас Матвея, Анну и маленькую Катю на занятия приходится возить на машине.

Программа «Обеспечение жильем молодых семей» реализуется в городском округе Истра с 2008 года. Главное условие участия в ней — родители не должны быть старше 35 лет, а все члены семьи должны быть жителями Московской области.

«В том году у нас четыре семьи молодые получили [сертификаты], в этом году — сейчас две. Конечно же, я считаю, что такая поддержка в нашем округе жизненно необходима», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Сертификаты на покупку квартир с 2020-го по 2024 год получат 18 таких семей из Истры.

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