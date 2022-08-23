Еще две многодетные семьи получили новое жилье в Талдоме

Многодетные семьи продолжают улучшать жилищные условия в Подмосковье. Так, две из них получили новые дом и квартиру в Талдоме. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Семьи переехали благодаря подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных многодетных семей» госпрограммы региона «Жилище». Многодетная мама Оксана Мартынюк поделилась, что их квартира уже давно стала тесной, ведь они с мужем воспитывают шесть дочерей и трех сыновей. Теперь они смогут переселиться в просторный дом.

«Было непросто найти жилье для покупки, потому что оно должно соответствовать некоторым условиям. К счастью, нашли подходящий вариант в Талдоме. Дом не новый, но еще крепкий», — рассказала женщина.

Источник фото: телеканал «360»

Жилье уже начали приводить в порядок и облагораживать, полноценный переезд семья запланировала на начало осени.

«Улица хорошая, тихая, рядом дворец спорта „Атлант“, стадион, дети смогут туда ходить заниматься», — добавила Оксана.

Семья Подзоровых получила в Талдоме трехкомнатную квартиру. Раньше они с тройняшками жили вместе с бабушкой и дедушкой.

«Благодаря программе поддержки многодетных семей купили квартиру, сделали ремонт и переехали. Дети рады, что у них теперь есть своя отдельная комната, светлая, красочная. Теперь живем и радуемся», — рассказала Яна Подзорова.

Узнать подробнее о программе можно на сайте Минжилполитики Подмосковья.

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