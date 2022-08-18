Еще две компании Подмосковья получили землю на льготных условиях

Еще две компании из Подмосковья получили землю по программе поддержки импортозамещения «Земля за рубль». Всего предпринимателям региона предоставили 21 участок площадью более 54 гектаров. Об этом сообщила зампред правительства области Анна Кротова.

«На сегодняшний день 19 подмосковных инвесторов заключили договоры аренды на землю за символическую плату и, таким образом смогут теперь расширить свое производство в сфере импортозамещения», — рассказала Анна Кротова.

Зампред правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева добавила, что на днях участниками программы стали еще два предприятия. Это «Турбокомплекс», которое выпускает турбокомпрессоры для транспорта, и «Зелена планета», которая будет производить упаковку для лекарств.

«Объем инвестиций составит порядка 85 миллионов рублей. Суммарно компаниями будет создано почти 200 рабочих мест для жителей Подмосковья», — отметила она.

Глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова также подчеркнула, что программа позволяет компаниям быстрее приступить к реализации проектов и начать использовать землю.

«Для нас не принципиально, за какую цену мы исходно предоставляем ту или иную землю, пусть даже и за один рубль. Ценность представляет не сама земля, а то, что на ней строится и, как результат, помогает в развитии нашего региона», — сказала министр.

Получить землю за символическую плату могут предприятия, работающие в сферах сельского хозяйства, производства продуктов, одежды, лекарств, электроники и другие. В случае, если за три года предприниматель смог реализовать план, он может выкупить участок за 15% от кадастровой стоимости.

Ознакомиться с доступными участками и подать заявку можно на инвестиционном портале региона.

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