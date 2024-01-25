Подмосковье 25 января 2024, 10:41 Еще две госуслуги в сфере опеки детей перевели в онлайн в Подмосковье Unsplash

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Жители Подмосковья могут подать заявление на установление опеки над несовершеннолетним на безвозмездных или возмездных условиях в электронном формате. Для этого на региональном портале стало доступно еще две госуслуги.

«Еще две услуги органов опеки стали доступны в „цифре“. Кроме того, в случае обращения двух человек для совместного назначения их опекунами, второму заявителю, указанному в онлайн-заявке, будет направлено согласие в личный кабинет», — сказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.

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Осуществлять опеку над несовершеннолетними можно на безвозмездных и возмездных условиях. Решение по поданному заявлению поступит жителю в личный кабинет.

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