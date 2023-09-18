18 сентября 2023, 13:50
Еще две дороги отремонтировали в деревне Мякинино по нацпроекту
В Красногорске в деревне Мякинино еще две дороги — на второй и четвертой Мякининских улицах. Работы провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в Минтрансе Московской области.
Каждый день по этим трассам проезжают более 25 тысяч машин.
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«Ремонт позволил улучшить транспортные связи между Новорижским шоссе, деревней Мякинино и микрорайоном ЖК „Спутник“. Участки дорог также проходят параллельно МКАД, став тем самым его дублером на северо-западном участке, что позволяет перераспределить транспортные потоки», — уточнили в министерстве.
В итоге местные жители смогут проехать по новому покрытию к парку «Липовая Роща», к пляжам, торговым центрам и другим местам.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
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Ремонтные работы
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