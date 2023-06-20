Подмосковье 20 июня 2023, 18:16 Еще две детские площадки открыли в Люберцах по губернаторской программе Министерство благоустройства Московской области

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Новые детские игровые площадки открыли в Люберцах по губернаторской программе. Одну установили на улице Парковой, а другую — в поселке Малаховка. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«В этом году исполняется десять лет программе губернатора Андрея Воробьева по установке больших детских игровых площадок. За это время мы установили более 1,4 тысячи игровых комплексов», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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В этом году в Московской области откроют более 130 детских площадок в 30 округах. В ведомстве уточнили, что площадка на Парковой улице в Люберцах выполнена в тематике «Физика», а в поселке Малаховка — «Модерн».

Площадки обустроены, исходя из современных требований к безопасности — за порядком следят видеокамеры системы «Безопасный регион».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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