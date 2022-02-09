Еще две аптеки откроют в поликлиниках Красногорска

Две новые аптеки заработают в Красногорске 10 февраля. Они появятся в поликлинике больницы № 1 и ее филиале «Изумрудные холмы».

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, новые аптеки относятся к государственной сети «Мособлмедсервис».

В аптеках представлен широкий ассортимент товаров медицинского назначения, лекарств Светлана Стригункова.

Она напомнила, что для удобства жителей работает интернет-аптека сети «Мособлмедсервис».

«Покупатели могут заказать необходимые лекарства и забрать в самом удобном из 298 пунктов», — объяснила Стригункова.

Обе аптеки будут принимать посетителей с понедельника по пятницу. Они распахнут свои двери в 8:00 и закроются в 20:00. Суббота и воскресенье станут выходными в их графиках.

Первая аптека заработает по адресу: Красногорск, бульвар Космонавтов, дом № 4, строение А, а вторая — в доме № 4 на улице Карбышева.

Жителям региона напомнили, что для льготников лекарства по рецепту доступны со скидкой 50%, а скидка 5% действует для обладателей социальных карт.