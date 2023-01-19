Подмосковье 19 января 2023, 11:49 Еще два жилых дома построили в селе Павловская Слобода в Истре

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Два жилых трехэтажных дома достроили на Красной улице в селе Павловская Слобода в Истре. В них смогут жить 44 семьи.

Дома получили положительное заключение Главгосстройнадзора после заверения строительства. Для жильцов обустроили детские площадки и зоны отдыха, а также пешеходные дорожки.

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Всего с начала года в Подмосковье построили два малоэтажных жилых дома и четыре нежилых здания.

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