19 января 2023, 11:49
Еще два жилых дома построили в селе Павловская Слобода в Истре
Два жилых трехэтажных дома достроили на Красной улице в селе Павловская Слобода в Истре. В них смогут жить 44 семьи.
Дома получили положительное заключение Главгосстройнадзора после заверения строительства. Для жильцов обустроили детские площадки и зоны отдыха, а также пешеходные дорожки.
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Всего с начала года в Подмосковье построили два малоэтажных жилых дома и четыре нежилых здания.
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Истра
Строительство
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