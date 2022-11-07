Еще два жилых дома получили кадастровый номер в Подольске | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 13:21 Еще два жилых дома получили кадастровый номер в Подольске

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В Подмосковье активно развивается строительство. Только на прошлой неделе в регионе на кадастр поставили еще два жилых дома, они оба располагаются в городском округе Подольск.

Кадастровые дома получили два дома, которые находятся в жилом комплексе «Новая Щербинка» на улице Рахманинова в деревне Борисовка.

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Если дом встает на кадастровый учет, у его жильцов появляется возможность оформить право собственности на купленные квартиры, прописаться в своем новом жилье, записать собственных детей в детсады и школы, прикрепиться к поликлинике и провести другие юридические действия, которые очень необходимы для комфортного проживания.

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