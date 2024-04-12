Подмосковье 12 апреля 2024, 18:02 Еще два жилищных сертификата вручили детям-сиротам в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Жилищные сертификаты вручили двум детям-сиротам в Солнечногорске. Благодаря госпрограмме теперь Иван и Аскар смогут подобрать для себя квартиру на территории Подмосковья.

Вручили жилищные сертификаты и поздравили ребят первый заместитель главы муниципалитета Александр Мамлай и председатель Совета депутатов округа Марина Веремеенко.

Реклама

С районом, в которой хотелось бы переехать, уже определился Иван. Квартиру-студию планирует приобрести в одном из современных жилых комплексов — «Андреевка». А вот Аскар еще на этапе выбора, но точно уверен, что останется жить в Солнечногорске.

«От имени главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова поздравили ребят с новым этапом в их жизни. Отмечу, что основным преимуществом жилищного сертификата является возможность выбора квартиры в любом муниципалитете Московской области и она сразу же оформляется в собственность ребенка, который достиг совершеннолетнего возраста», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В 2024 году жилищным сертификатом смогут воспользоваться 10 детей-сирот из Солнечногорска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям, проживающим в ветхом жилье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».