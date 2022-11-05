Еще два врача из Королева стали участниками программы «Социальная ипотека» | 360°

Подмосковье 05 ноября 2022, 19:25 Еще два врача из Королева стали участниками программы «Социальная ипотека» Фото: пресс-служба администрации городского округа Королев

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Анестезиолог-реаниматолог и участковый терапевт присоединились к программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Королева.

Анестезиолог-реаниматолог Ирина Глушко работает в Королевском роддоме. Она стала обладательницей сертификата на приобретение жилья по льготной программе «Социальная ипотека». Вместе с Ириной сертификат получила участковый терапевт Ольга Санданова.

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Программу «Социальная ипотека» по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева реализуют в Подмосковье с 2016 года. Участники программы платят по кредиту только проценты. Основную часть долга компенсирует правительство Московской области.

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