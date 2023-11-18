Подмосковье 18 ноября 2023, 17:50 Еще два участковых пункта полиции открыли в Подмосковье Главное управление региональной безопасности Московской области

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В преддверии Дня участвовых в Подмосковье открыли еще два участка. Это Участковые пункты полиции в Ленинском городском округе в ЖК «Бутово Парк» и в Мытищах на проспекте Астрахова.

«Служебные помещения предоставлены в районах массовой жилой застройки, соответствуют всем предъявляемым требованиям, созданы отличные условия для работы участковых уполномоченных полиции, инспекторов ПДН», — уточнили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

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Работу по открытию новых участковых пунктов в регионе продолжат в 2024 году.

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