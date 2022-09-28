Еще два родника благоустроили в Подольске и Серпухове | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 17:29 Поделиться Telegram

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Viber Еще два родника благоустроили в Подольске и Серпухове

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В Подмосковье продолжается масштабная работа по благоустройству, которого очень ждут жители. Там улучшают состояние лесов, лесопарков, мест притяжения жителей и гостей региона. Недавно в Подольске и Серпухове обустроили два родника, 28 сентября состоялось их торжественное открытие.

«Оба источника имеют богатую историю и очень популярны у жителей и туристов, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В Подольске это родник в деревне Бородино, со слов старожилов, он известен с конца XVIII века. А в Серпухове благоустроен родник в деревне Ивановское, между улицами Фабричной и Советской. Этому источнику популярность придает еще и близость Высоцкого мужского монастыря, основанного Сергием Радонежским и Владимиром Храбрым. Оба родника включены в программу по результатам голосования жителей».

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За время работ удалось качественно отремонтировать обе чаши родников, обустроить удобные подходы, провести масштабное благоустройство. Родник в Бородине освятил настоятель местного храма отец Александр.

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Кроме того, Тихон Фирсов напомнил, что в Министерстве экологии при поддержке фонда «Экология для всех» проводится масштабная программа «Родники Подмосковья» еще с 2017 года. За это время удалось обустроить сразу 27 источников, которые очень важны для жителей региона.

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