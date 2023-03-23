Подмосковье 23 марта 2023, 17:08 Еще два рентген-аппарата поставили в больницы Подмосковья

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Больницы Подмосковья получили еще два аппарата для рентгена. Их поставили в медучреждения Люберец и Балашихи. Техника заменит устаревшее оборудование, которое уже не отвечало современным требованиям.

В Балашихе аппарат установили в травмпункте. Он будет работать круглосуточно для экстренной диагностики. В Люберцах его будут использовать для пациентов из стационара.

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«Сюда будут направлять пациентов из травматологии, онкологии, хирургии, неврологии, кардиологии и других отделений первого стационара Люберецкой областной больницы. Рентген-исследования позволят обнаружить многие заболевания на ранней стадии», — сказал главврач больницы Люберец.

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Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что до конца 2024 года в регионе заменят всю устаревшую медицинскую технику.

«Мы реализуем в Подмосковье трехлетнюю программу замены аналоговых рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов на цифровые. С начала прошлого года заменили уже 48 единиц устаревшей тяжелой техники на общую сумму более 840 миллионов рублей», — сказала она.

Цифровое оборудование позволяет медикам получать снимки лучшего качества, снижать лучевую нагрузку и быстрее проводить исследования. Оба аппарата были произведены в России. Перед их установкой в кабинетах провели ремонт.

Пройти диагностику на новой технике пациенты смогут бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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