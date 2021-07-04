Еще два пункта вакцинации от коронавируса открылись в Люберцах в воскресенье

Еще два дополнительных пункта, в которых можно сделать прививку от коронавируса, открылись в Люберцах в Воскресенье. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Жителям Люберец будет удобно совместить приятное с полезным: прогуляться по торговому центру и позаботиться о своем здоровье, сделав прививку. Дополнительные мобильные пункты вакцинации откроются в ТЦ «Орбита» и «Текстиль-Профи». Оба они будут работать с 10:00 до 20:00. Кроме того, люберчане могут привиться в ТЦ «Торговые ряды» неподалеку от станции электрички Люберцы-1. График работы этого пункта — с 12:00 до 19:00.

Для того чтобы сделать прививку, необходимо взять с собой только паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Где бы вы ни решили сделать прививку, важно помнить, что нужно соблюдать меры антиковидной безопасности. Не забывайте надевать маски и перчатки, пользуйтесь антисептиками и старайтесь держать социальную дистанцию.