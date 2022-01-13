Еще два поста скорой помощи открыли в Красногорске
Новые посты скорой помощи начали работать в Красногорске. Их открыли в Путилкове и микрорайоне Изумрудные холмы. В каждом пункте по две выездные бригады.
Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, ранее в Путилкове и Изумрудных холмах открыли две современные поликлиники.
Красногорск — динамично развивающийся округ, и важно создавать соответствующую инфраструктуру
Посты скорой помощи позволят бригадам быстрее доезжать к пациентам. В новых пунктах установили современную мебель и предусмотрели все удобства.
В этом году в Подмосковье запланировали открыть три новые подстанции скорой медицинской помощи — в Солнечногорске, Ленинском и Кашире.
С января водителям скорой помощи повысят зарплату, а сразу 15 категорий врачей смогут получать компенсации за аренду жилья. Эти льготы анонсировал губернатор Андрей Воробьев.