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    13 января 2022, 11:45

    Еще два поста скорой помощи открыли в Красногорске

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новые посты скорой помощи начали работать в Красногорске. Их открыли в Путилкове и микрорайоне Изумрудные холмы. В каждом пункте по две выездные бригады.

    Еще два поста скорой помощи открыли в Красногорске | Изображение 1

    Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, ранее в Путилкове и Изумрудных холмах открыли две современные поликлиники.

    Красногорск — динамично развивающийся округ, и важно создавать соответствующую инфраструктуру

    Светлана Стригункова.

    Посты скорой помощи позволят бригадам быстрее доезжать к пациентам. В новых пунктах установили современную мебель и предусмотрели все удобства.

    В этом году в Подмосковье запланировали открыть три новые подстанции скорой медицинской помощи — в Солнечногорске, Ленинском и Кашире.

    С января водителям скорой помощи повысят зарплату, а сразу 15 категорий врачей смогут получать компенсации за аренду жилья. Эти льготы анонсировал губернатор Андрей Воробьев.