Еще два поста скорой помощи открыли в Красногорске

Новые посты скорой помощи начали работать в Красногорске. Их открыли в Путилкове и микрорайоне Изумрудные холмы. В каждом пункте по две выездные бригады.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, ранее в Путилкове и Изумрудных холмах открыли две современные поликлиники.

Красногорск — динамично развивающийся округ, и важно создавать соответствующую инфраструктуру Светлана Стригункова.

Посты скорой помощи позволят бригадам быстрее доезжать к пациентам. В новых пунктах установили современную мебель и предусмотрели все удобства.

В этом году в Подмосковье запланировали открыть три новые подстанции скорой медицинской помощи — в Солнечногорске, Ленинском и Кашире.

С января водителям скорой помощи повысят зарплату, а сразу 15 категорий врачей смогут получать компенсации за аренду жилья. Эти льготы анонсировал губернатор Андрей Воробьев.