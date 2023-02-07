Подмосковье 07 февраля 2023, 15:36 Еще два отделения отремонтировали в стационаре ОСП № 2 Подольской областной клинической больницы

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Второй этап реконструкции стационара завершился в обособленном структурном подразделении № 2 Подольской областной клинической больницы. В отремонтированных помещениях расположились отделения пульмонологии и комбустиологии, где врачи смогут помогать пациентам со всего Подмосковья.

«При поддержке правительства Московской области и главы городского округа Подольск мы получили возможность организовать на базе лечебного учреждения два крупных отделения: пульмонологическое и ожоговое», — рассказал заведующий ОСП № 2 Роман Литвинов.

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В отделении пульмонологии расположился новый референс-центр редких заболеваний. Там пациенты всего юга Подмосковья могут пройти дорогостоящую антифибротическую терапию по программе ОМС.

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«Мы получили очень хорошее эндоскопическое оборудование для диагностики заболеваний бронхов, для диагностики легких, для проведения браш-биопсии», — отметил заведующий пульмонологическим отделением Сергей Садыков.

Для оказания помощи больным с тяжелыми обширными термическими травмами в единственном на все Подмосковье ожоговом отделении появились флюидизирующие кровати. Благодаря гладким микросферам у пациента создается ощущение того, что он лежит в ванне.

«В результате лечения на этой кровати мы получаем не прикасающиеся к постельному белью поверхности, которые постоянно продуваются», — рассказал заведующий ожоговым отделением Грайр Карапетян.

Пребывать в палатах стало еще комфортнее: появились кислородная подводка, звуковая и визуальная сигнализация для вызова медицинского персонала. На территории подразделения также находится вертолетная площадка, чтобы санавиация могла оказать экстренную помощь тем, кто попал в беду.

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