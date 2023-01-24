Подмосковье 24 января 2023, 18:13 Еще два многоквартирных дома построят в ЖК «Прибрежный парк» в Домодедове

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Строительство ЖК «Прибрежный парк» продолжается в Домодедове. Главгосстройнадзор Подмосковья сообщил, что два МКД станут дополнением к уже строящимся 16 домам в этом жилом квартале.

В Домодедове приступили к строительству двух домов на 324 и 363 квартиры. Также проектом предусмотрено возведение дошкольной образовательной организации на 300 мест. Ее строительство запланировано на 2024 год.

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«Отсутствие движения автотранспорта во дворах обеспечивает безопасное пространство», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Для создания комфортной среды, обеспечения подходов, а также размещения открытых автостоянок и инженерных сооружений используется территория дополнительного благоустройства. Она расположена на смежных земельных участках. Завершение строительства ЖК планируется в 2028 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил активнее проводить встречи с дольщиками Подмосковья. На подобных мероприятиях будут отвечать на вопросы дольщиков и рассказывать, как продвигается стройка.

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