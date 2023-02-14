Подмосковье 14 февраля 2023, 16:13 Еще два корпуса ЖК «Видный Берег 2.0» в Подмосковье получили разрешение на строительство

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Еще два корпуса жилого комплекса «Видный Берег 2.0» в Ленинском округе получили разрешение на строительство. Возведением объектов займется компания «3-RED».

Корпус № 7 будет рассчитан на 317 квартир, № 8 — на 536. На первых этажах зданий предусмотрены помещения для будущей коммерческо-бытовой инфраструктуры общей площадью около 2 тысяч квадратных метров.

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Кроме того, в ЖК «Видный берег 2.0» построят еще одну школу на 1,6 тысячи мест. Сейчас жилой комплекс обеспечен общеобразовательной школой и муниципальным детским садом.

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