Подмосковье 24 ноября 2023, 10:34 Еще два корпуса ЖК «Олимп» в Сергиевом Посаде поставили на кадастровый учет Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Еще два корпуса жилого комплекса «Олимп» поставили на кадастровый учет в Сергиевом Посаде. Это даст возможность оформить права собственности и проводить другие юридические процедуры.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, на кадастровый учет поставили корпуса № 4 и № 5.

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В жилом комплексе «Олимп» обустроили жилые помещения от небольших студий до трехкомнатных квартир. На территории расположили спортивный комплекс с бассейном, детский сад, школу, фермерский рынок, торговый центр и кинотеатр.

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