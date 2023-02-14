Подмосковье 14 февраля 2023, 12:09 Еще два корпуса ЖК «Кузьминский лес» построят в Котельниках к 2025 году

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Подготовительный этап строительства 25-этажного дома в ЖК «Кузьминский лес» проверили в Котельниках. В нем смогут поселиться 312 семей. К 2025 году там построят два корпуса, рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Ведомство оценило работы при помощи квадрокоптера. Всего в жилой комплекс войдут 11 многоквартирных домов, из которых четыре уже ввели в эксплуатацию. Рядом расположены две школы и четыре детских сада. Территорию комплекса благоустроят и озеленят.

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