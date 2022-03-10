10 марта 2022, 18:04
Еще два кабинета МРТ появились в больницах Люберец
Новые кабинеты МРТ появились в Люберцах. Открыли их в областной больнице и центре охраны материнства и детства.
Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, на прошлой неделе МРТ-аппарат заработал в МОНИКИ, а на этой новое оборудование установили в Люберцах.
Мы уделяем особое внимание оснащению современным тяжелым диагностическим оборудованием
Светлана Стригункова.
По ее словам, на днях установят современные МРТ-аппараты в Королеве и детской травматолого-ортопедической больнице.
Диагностику на аппаратах проводят бесплатно — по ОМС и при наличии назначения от лечащего врача.
Технику закупили по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и проекту президента «Здравоохранение».