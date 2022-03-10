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    10 марта 2022, 18:04

    Еще два кабинета МРТ появились в больницах Люберец

    Анастасия Аброськина

    Новые кабинеты МРТ появились в Люберцах. Открыли их в областной больнице и центре охраны материнства и детства.

    Еще два кабинета МРТ появились в больницах Люберец | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, на прошлой неделе МРТ-аппарат заработал в МОНИКИ, а на этой новое оборудование установили в Люберцах.

    Мы уделяем особое внимание оснащению современным тяжелым диагностическим оборудованием

    Светлана Стригункова.

    По ее словам, на днях установят современные МРТ-аппараты в Королеве и детской травматолого-ортопедической больнице.

    Еще два кабинета МРТ появились в больницах Люберец | Изображение 2

    Диагностику на аппаратах проводят бесплатно — по ОМС и при наличии назначения от лечащего врача.

    Технику закупили по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и проекту президента «Здравоохранение».