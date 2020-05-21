Еще два индустриальных парка Подмосковья смогут получать субсидии

Индустриальные парки смогут рассчитывать и на федеральный бюджет в реализации крупных инфраструктурных проектов. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Теперь управляющие компании парков смогут претендовать на субсидии в части возмещения затрат в создании инженерной инфраструктуры индустриального парка Наталья Егорова.

Это поддержка, которая стала доступной для парков «Есипово» в Солнечногорске и «Серпухов» в одноименном округе.

Так, в первом из них работают шесть резидентов. Общий объем привлеченных инвестиций — 20,5 миллиарда рублей. С апреля прошлого года в парке «Есипово» под Солнечногорском открыт первый в стране автомобильный завод Mercedes-Benz.

В парке «Серпухов» размещаются 132 резидента — это субъекты малого и среднего бизнеса. Здесь привлеченные управляющей компанией инвестиции оцениваются в 100 миллионов рублей.

Вместе с тем за последние четыре года аккредитацию получили индустриальные парки в Богородском, Кашире, Пушкинском и Химках. Они подтвердили свою экономическую эффективность.

Содействие управляющим компаниям индустриальных парков в вопросе о получении аккредитации оказывает Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Помогают там и другими мерами поддержки.

По поручению губернатора промышленные предприятия вновь продолжили работу с 18 мая, но лишь при условии выполнения санитарных требований. Для этого введена новая должность — стюард. Такие специалисты будут отвечать за здоровье каждого сотрудника.