11 ноября 2022, 12:19
Еще два дома в ЖК «Белая дача парк» достроили в Котельниках
Главгосстройнадзор подтвердил готовность еще двух домов в ЖК «Белая дача парк» в Котельниках. Заключение о соответствии получило два 26-этажных здания.
Ранее в жилом комплексе достроили восемь домов, в процессе строительства находятся еще два здания.
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Министр Артур Гарибян напомнил, что объекты строились два года и были сданы в срок. Владельцы 1220 квартир получат ключи в ближайшее время.
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Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.
Строительство
Котельники
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