Подмосковье 14 апреля 2023, 09:52 Еще два дома достроят в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном в 2023 году ГК "Гранель"

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Жилой комплекс «Бригантина» строят в Долгопрудном. На территории 38 гектаров возведут 14 домов, восемь из которых уже ввели в эксплуатацию. Еще два достроят в этом году.

Как рассказали в Минжилполитики, сейчас застройщик ведет работы над двумя корпусами. В четвертом продолжаются фасадные и отделочные работы, а также проведение коммуникаций. В пятом возводят вертикальные конструкции. Оба здания введут в использование в третьем квартале этого года.

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Также на территории жилого комплекса открыли детскую поликлинику и два дошкольных учреждения на 300 мест. На первых этажах домов работают кафе, магазины, пекарни, аптеки и салоны красоты. В будущем там появится новый корпус школы № 7 на 1500 мест, три детских сада и взрослая поликлиника.

ЖК находится в двух километрах от станции МЦД «Водники», откуда можно легко добраться до Москвы.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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