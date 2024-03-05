05 марта 2024, 09:36
Еще два дома достроили в ЖК «Горки Парк» в Ленинском округе
Два новых дома достроили в жилом комплексе «Горки Парк» в Ленинском округе. В корпусах № 5.2 и 7.2 обустроили 704 квартиры на общую площадь 30 тысяч квадратных метров.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, на первых этажах 17-этажных зданий будут работать магазины, аптеки, пекарни, кафе и другие организации. Площадь квартир будет варьироваться от 21 до 87 квадратных метров. Их передадут дольщикам с чистовой отделкой.
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Фасады корпуса № 7.2 оформлены в белых и коричневых тонах, а корпуса № 5.2 — в графитовом цвете.
Во дворах домов обустроены беседки, зоны для занятий спортом и прогулок, а также детские площадки.
По проекту в жилом комплексе будут работать три школы, шесть детских садов, спортивный комплекс и поликлиника.
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Строительство
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