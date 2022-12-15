Подмосковье 15 декабря 2022, 15:52 Еще два бесплатных катка открыли в Королеве

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Катки на стадионе «Металлист» и на Комитетской улице открылись в Королеве в прошедшие выходные. Кататься на них жители смогут бесплатно.

Первыми лед на стадионе «Металлист» протестировали ветераны и любители хоккея. Они сразились в товарищеском матче.

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«Каток этот у нас уже заливается на протяжении долгих лет ветеранами-любителями, они помогают МБУ „Спортивные сооружения“. На катке в зимние праздники собирается до 200 человек», — рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа Королев Игорь Бакун.

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Жителей города порадовал и обновленный каток на Комитетской улице. По губернаторской программе новая коробка была построена в 2018 году, но до этого сезона не эксплуатировалась. Теперь здесь работает современный каток с удобной раздевалкой, освещением, иллюминацией и музыкой.

Всего в Королеве работают 13 бесплатных ледовых коробок и три платных. С графиком работы бесплатных катков можно ознакомиться на сайте МБУ «Спортивные сооружения», а расписание и тарифы платных катков можно узнать на сайтах ледовых арен.

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