Подмосковье 18 ноября 2022, 16:07 Еще два аварийных жилых дома снесли в Орехово-Зуеве

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Во всей Московской области продолжается работа по выявлению и ликвидации самостроев, незавершенного строительства, но в первую очередь - аварийных зданий. Так, в городе Куровское Орехово-Зуева провели в этом плане масштабные работы. Два дома на улице Первомайской давно находились в аварийном состоянии, и теперь было решено их снести.

«Двухэтажные деревянные жилые дома 1953 и 1938 годов постройки были признаны аварийными и расселены в 2021 году, после чего объекты пустовали и разрушались. Жители соседних домов обращались на портал Добродел с просьбой об их скорейшем сносе», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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В 2022 году строения подготовили к сносу, а затем просто полностью ликвидировали. К этому моменту сами территории, где раньше стояли дома, успели уже очистить от строительного мусора.

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Администрация Орехово-Зуева рассматривает вопросы о том, что на этом месте теперь можно сформировать новую зону отдыха, которая станет для жителей местом притяжения. По этому поводу состоится голосование, на котором будут решаться планы по благоустройству на 2024-2025 годы.