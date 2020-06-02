Еще для 200 жителей Серебряных Прудов провели газ. К концу года число вырастет втрое

В подмосковных Серебряных Прудах провели газ для 200 жителей улиц Свободной и Петра Романова. Это сделали по губернаторской программе, рассчитанной на срок до 2025 года. Протяженность новых газовых сетей — больше трех километров.

С начала года условия для получения голубого топлива в округе создали более чем для 2,5 тысячи жителей. За это время успели построить восемь газопроводов. Работу продолжат. Выполняют ее сотрудники «Мособлгаза».

«До конца года в Серебряных Прудах мы также догазифицируем улицы в селе Мочилы. Еще введем в эксплуатацию газопроводы в селах Глубокое, Петрово, Подхожее», — рассказал генеральный директор организации Игорь Баранов.

Он добавил, что голубым топливом обеспечат рабочий поселок Серебряные Пруды. Все эти работы, запланированные до конца 2020 года, позволят подключиться к газу еще 400 жителям.

Всего же к концу года построят и запустят 50 объектов, которые обеспечат газом больше десяти тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

Оставить заявку на подключение к газу можно онлайн. Личный код, который отправят сообщением на телефон, позволит затем подписать договор. Идти в офис не потребуется.

С начала этого года больше десяти тысяч жителей Подмосковья подали заявки через интернет. Сделать это можно за несколько минут. Услуга доступна на сайте «Мособлгаза».