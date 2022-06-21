Еще девять деревень и сел подключили к газу в Подмосковье

Еще девять населенных пунктов Московской области подключили к газу в рамках президентской программы «Социальная газификация». Ее реализует Министерство энергетики Подмосковья.

Среди прочих газоснабжение теперь доступно в деревне Калиновка Ленинского городского округа, в деревне Речки Коломенского городского округа, в деревнях Давыдово и Ляхово городского округа Орехово-Зуевский, в деревне Якимово городского округа Черноголовка, в поселке Елизаветино под Электросталью, в поселке Атепцево городского округа Наро-Фоминский, в деревне Гаврино городского округа Шаховская и в селе Микулино городского округа Лотошино.

К текущему моменту завершены остальные строительные работы сразу в 215 населенных пунктах. Всего в планах во втором квартале текущего года провести работы в 322 деревнях и селах. Сообщается, что уже до конца этого месяца газификацию собираются провести еще в 107 населенных пунктах Московской области. Как добавил министр энергетики региона Александр Самарин, удается сохранять высокий темп газификации, все работы проводятся согласно графику, поручение российского президента Владимира Путина выполняется точно в срок.